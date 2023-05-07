نائب رئيس الحكام: تقنية الفيديو كانت تعمل طوال السوبر.. ولن نستعين بالأجانب مرة أخرى

شدد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على عمل تقنية الفيديو طوال مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

وقال فاروق عبر قناة صدى البلد: "تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي منذ بداية مباراة السوبر وحتى النهاية وكل المعدات والأدوات كانت على أعلى مستوى".

وأضاف "التواصل بين محمود البنا وغرفة الفيديو كان بشكل مستمر طوال المباراة وحدثت مناقشات في بعض الحالات ولكن الفيديو لم يتدخل بشكل رئيسي في أي حالة".

وأكمل "الاستعانة بطاقم حكام الفيديو في السوبر من الإمارات ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي".

وبسؤاله عن الاستعانة بحكام أجانب في المستقبل رد قائلا: "اتخذنا خطوات ولن نتراجع عنها والتحكيم المصري سيستمر في الظهور خلال المناسبات الكبيرة والمهمة حتى في حالة وجود أي اعتراضات".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات يوم الجمعة الماضي.