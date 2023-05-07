سيراميكا كليوباترا يتأهل في كأس مصر بخماسية أمام دكرنس

تأهل سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 لكأس مصر بعد الفوز على دكرنس في دور الـ32 بخماسية دون رد.

ونجح سيراميكا في الفوز على دكرنس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب سيراميكا في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة المقاولون العرب والحمام

سجل خماسية سيراميكا كليوباترا كل من ميدو جابر في الدقيقة 9.

ثم أحمد ياسر ريان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأضاف أحمد رمضان الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 53.

وجاء الهدف الرابع عن طريق أحمد جمال لاعب دكرنس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59.

واختتم الإيفواري كونستانت وايو خماسية سيراميكا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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