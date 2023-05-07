لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه
الأحد، 07 مايو 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.
ويلعب الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 24 من الدوري المصري يوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: محمد فوزي – محمود كوكو – أحمد عادل
الدفاع: محمد هاشم – محمد نصر – محمد بيومي – عصام صبحي – كريم عرفات – محمد دسوقي
الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – محمد حسن – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – صالح جمعة – عمر الساعي – كريم الديب
الهجوم: ياو أنور – محمود الشبراوي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – فراس شواط
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.
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