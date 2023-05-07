لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 24 من الدوري المصري يوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

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المرمى: محمد فوزي – محمود كوكو – أحمد عادل

الدفاع: محمد هاشم – محمد نصر – محمد بيومي – عصام صبحي – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – محمد حسن – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – صالح جمعة – عمر الساعي – كريم الديب

الهجوم: ياو أنور – محمود الشبراوي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – فراس شواط

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري
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