مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله

يفتتح ميمي عبد الرازق مدرب المصري الجديد مهمته مع الفريق في الدوري بمواجهة من نوع خاص وذات طابع عائلي.

يأتي ذلك حيث يلعب المصري أمام الداخلية، الذي يضم في جهاز الفني أحمد ميمي عبد الرازق في منصب محلل الأداء.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 مايو، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقبلها يلعب المصري مع بترول أسيوط يوم الإثنين 8 مايو في دور الـ 32 لكأس مصر.

وأعلن المصري عن تولي ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة الجهاز السابق بقيادة حسام حسن.

جهاز المصري الجديد ضم أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبي السابق كمدرب عام، بجانب طارق السيد نجم الزمالك السابق كمدرب عام أيضا.

من جهة أخرى، تواجد محمد معوض كمدرب مساعد، وخالد عبد الله كمدرب حراس مرمى.

وستكون التجربة هي الأولى لـ طارق السيد في الدوري الممتاز بعد عدد من التجارب في الدرجة الثانية رفقة الترسانة، والمنيا، والنصر كمدير فني، فيما ستكون التجربة الثانية لـ أحمد الكاس الذي سبق وتولى منصب المدرب المساعد في طلائع الجيش رفقة طلعت يوسف، ومنير حجازي.