أوسيمين يهدر ويسجل في فوز نابولي على فيورنتينا

الأحد، 07 مايو 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي - أودينيزي

تغلب نابولي على ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإيطالي.

سجل فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

شهدت المباراة مشاركة نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا اضطراريا في الدقيقة 45+1 بعد إصابة هيرفينج لوزانو.

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ومع بداية الشوط الثاني حل الثنائي بيوتر زيلينسكي ودييجو ديمي بدلا من جياكومو راسبادوري وستانيسلاف لوبوتكا.

على الجانب الآخر أتى لورينزو فينوتي على حساب دودو في صفوف الفيولا.

وتحصل نابولي على ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها المغربي سفيان أمرابط.

ولكن فشل فيكتور أوسيمين في تسجيلها بالدقيقة 48، حيث تصدى لها الحارس بييترو تيراتشيانو من الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 66 حل جايتانو كاستروفيلي ورولاندو ماندراجورا بدلا من جياكومو بونافينتورا وألفريد دونكان في صفوف فيورنتينا.

وفي الدقيقة 72 تحصل نابولي على ركلة جزاء ثانية بفضل تدخل خاطئ من نيكولاس جونزاليس.

هذه المرة سجل فيكتور أوسيمين من الركلة في شباك الفيولا بالدقيقة 74، وفي نفس الزاوية اليمنى التي أهدر فيها الكرة الماضية.

وحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخه، والأول منذ عام 1990.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 83 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 46 نقطة في المركز الثامن.

نابولي فيورنتينا الدوري الإيطالي
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