بمشاركة متأخرة من مرموش.. بوروسيا دورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية ويواصل مطاردة بايرن

الأحد، 07 مايو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج × يونيون برلين

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورج بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد البدلاء، حتى شارك في الدقيقة 65 بدلا من يوناس فيند.

وكانت النتيجة 5-0 بالفعل حين شارك مرموش.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة 14 بتوقيع كريم أديمي، فيما أضاف سيباستيان هالر الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 37 سجل دونيل مالين الهدف الثالث.

وأضاف جود بيلينجهام رابع الأهداف في الدقيقة 54، فيما سجل كريم أديمي ثاني أهدافه وخامس أهداف فريقه في الدقيقة 59.

وكاد أديمي أن يكمل الهاتريك، ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وأخيرا بعد نزول مرموش سجل جود بيلينجهام هدفه الثاني، وسادس أهداف أسود الفيستيفاليا في الدقيقة 86.

النتيجة رفعت رصيد بوروسيا دورتموند إلى 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وتتبقى 3 جولات في عمر المسابقة، تُحدد خلالها هوية بطل الدوري الألماني.

فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 46 نقطة في المركز السابع.

وأعلن نادي فولفسبورج رحيل عمر مرموش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده.

ولم يحدد عمر مرموش وجهته المقبلة حتى الآن، بينما تقربه تقارير صحفية من أينتراخت فرانكفورت.

وشارك مرموش هذا الموسم مع فولفسبورج في 33 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

عمر مرموش الدوري الألماني بوروسيا دورتموند فولفسبورج
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