بركلات الترجيح.. أسوان يودع كأس مصر أمام الداخلية

تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 لكأس مصر بعد الفوز على أسوان في مباراة استمرت للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وحقق الداخلية الفوز على أسوان في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز الداخلية بنتيجة 4-3.

تقدم الداخلية في الدقيقة 21 بهدف سجله آلان تشامبادي، ثم تعادل أسوان في الدقيقة 45 بهدف سجله إسلام جمال.

قبل أن يسجل الداخلية هدفه الثاني عن طريق محمود طلعت في الدقيقة 68.

وفي الوقت القاتل نجح أسوان في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق مصطفى عبد الرسول.

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أهداف مباراة الداخلية وأسوان بـ كأس مصر (2 / 2) ⚽⚽ pic.twitter.com/L8f4nN7UtE — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2023

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي استمر حتى نهايته بنتيجة التعادل.

وقبل نهاية الوقت الإضافي أجرى أسوان تبديلا بدخول الحارس إسلام سليمان بدلا من خالد وليد.

ولكن في ركلات الترجيح تفوق الداخلية بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى الدور المقبل.

ويلتقي الداخلية في دور الـ16 مع الفائز من الأهلي ومنتخب السويس.

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