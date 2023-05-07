المصري يكشف عن الجهاز المعاون لـ ميمي عبد الرازق.. ظهور أحمد الكاس وطارق السيد

الأحد، 07 مايو 2023 - 20:41

كتب : أحمد الخولي

ميمي عبد الرازق - سموحة

كشف النادي المصري عن الجهاز المعاون لـ ميمي عبد الرازق في تدريب الفريق الأول.

وأعلن المصري عن تولي ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

جهاز المصري الجديد ضم أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبي السابق كمدرب عام، بجانب طارق السيد نجم الزمالك السابق كمدرب عام أيضا.

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من جهة أخرى، تواجد محمد معوض كمدرب مساعد، وخالد عبد الله كمدرب حراس مرمى.

وستكون التجربة هي الأولى لـ طارق السيد في الدوري الممتاز بعد عدد من التجارب في الدرجة الثانية رفقة الترسانة، والمنيا، والنصر كمدير فني، فيما ستكون التجربة الثانية لـ أحمد الكاس الذي سبق وتولى منصب المدرب المساعد في طلائع الجيش رفقة طلعت يوسف، ومنير حجازي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ المصري كالتالي:

مدير فني: ميمي عبد الرازق

مدرب عام: أحمد الكاس

مدرب عام ثان: طارق السيد

مدرب مساعد: محمد معوض

مدرب حراس المرمى: خالد عبد الله

طبيب: د. مجدي الألفي

أخصائي التأهيل ومعد بدني: أحمد جاب الله

مدير إداري: محمود جابر

ولم يعلن المصري موقف منصب مدير الكرة، وإن كان سيتولاه أحد الأشخاص أم لا.

وكان ميمي عبد الرازق يتولى منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي المصري، قبل يتولى تدريب الفريق الأول خلفا لـ حسام حسن بعد إقالة الأخير.أن يتو

ويستعد المصري لمواجهة بترول أسيوط مساء غد الاثنين في دور الـ32 من كأس مصر في أول ظهور للجهاز الجديد.

الدوي المصري المصري ميمي عبد الرازق
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