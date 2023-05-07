كرة يد - إلى كأس العالم.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك

تغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-24 في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد الذي جمعهما في ضيافة الأحمر على صالة عبد الله الفيصل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 14-9.

وشهدت المباراة في منتصف شوطها الثاني إصابة علي زين الذي انضم إلى الأهلي لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، حيث خرج اللاعب على نقالة.

وكان الزمالك قد سحق منافسه جي إس كيه الكونغولي بنتيجة 46-25 في نصف النهائي.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

بذلك يتأهل الأهلي باعتباره بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالإضافة إلى كأس مصر.

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.

وهذه كانت المواجهة السادسة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، حيث فاز الأبيض 3 مرات، وحقق الأهلي فوزه الثالث.