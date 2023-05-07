كرة يد - إلى كأس العالم.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك

الأحد، 07 مايو 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

علي زين - الأهلي × الزمالك

تغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-24 في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد الذي جمعهما في ضيافة الأحمر على صالة عبد الله الفيصل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 14-9.

وشهدت المباراة في منتصف شوطها الثاني إصابة علي زين الذي انضم إلى الأهلي لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، حيث خرج اللاعب على نقالة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها كرة يد - استعدادا للسوبر الإفريقي.. الزمالك يعلن انضمام مجدي و"حماصة"

وكان الزمالك قد سحق منافسه جي إس كيه الكونغولي بنتيجة 46-25 في نصف النهائي.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

بذلك يتأهل الأهلي باعتباره بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالإضافة إلى كأس مصر.

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.

وهذه كانت المواجهة السادسة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، حيث فاز الأبيض 3 مرات، وحقق الأهلي فوزه الثالث.

كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد الأهلي الزمالك الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد علي زين
نرشح لكم
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها انتهت كرة يد - الزمالك (46) - (25) جي إس كيه.. إلى قمة نهائي السوبر الإفريقي كرة يد - استعدادا للسوبر الإفريقي.. الزمالك يعلن انضمام مجدي و"حماصة" كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك وسبورتنج.. تعرف على جدول ومواعيد مباريات كأس الكوؤس الإفريقية
أخر الأخبار
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه 3 دقيقة | كرة يد
منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. الأول من بنرحمة 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوسيمين يهدر ويسجل في فوز نابولي على فيورنتينا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة متأخرة من مرموش.. بوروسيا دورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية ويواصل مطاردة بايرن 38 دقيقة | المحترفون
بركلات الترجيح.. أسوان يودع كأس مصر أمام الداخلية 39 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يكشف عن الجهاز المعاون لـ ميمي عبد الرازق.. ظهور أحمد الكاس وطارق السيد 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها