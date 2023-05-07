مؤتمر صحفي لـ مرتضى في الزمالك.. واجتماع طارئ لمجلس الإدارة

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن انعقاد مؤتمر صحفي في مقر النادي يوم الخميس 11 مايو.

وذكر الموقع الرسمي للأبيض ما يلي:

يعقد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا في صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

وعقب المؤتمر الصحفي سيعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا في تمام الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة العديد من الأمور المهمة بالنادي.

ويستعد الزمالك للقاء بروكسي الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.

واعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم يوم 5 مايو.

ولعب بيراميدز بدلا من الزمالك، وخسر المباراة بهدف دون رد أمام الأهلي في الوقت الإضافي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.