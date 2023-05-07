سموحة يحبط مفاجأة ألو إيجيبت ويفوز عليه في كأس مصر

نجح فريق سموحة في إحباط محاولة ألو إيجيبت لتحقيق مفاجأة وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف.

وانتصر سموحة على ألو إيجيبت الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

تقدم ألو إيجيبت عن طريق محمد سليمان في الدقيقة 17 واستمر تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وتعادل سموحة بهدف سجله حسين فيصل في الدقيقة 51.

قبل أن يسجل أحمد مصطفى هدف الفريق الأزرق الثاني في الدقيقة 75.

ليتأهل سموحة إلى دور الـ16 ويواجه الفائز من الإسماعيلي والنجوم.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 من كأس مصر بدون تواجد تقنية الفيديو.