سموحة يحبط مفاجأة ألو إيجيبت ويفوز عليه في كأس مصر

الأحد، 07 مايو 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

سموحة ضد ألو إيجيبت

نجح فريق سموحة في إحباط محاولة ألو إيجيبت لتحقيق مفاجأة وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف.

وانتصر سموحة على ألو إيجيبت الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

تقدم ألو إيجيبت عن طريق محمد سليمان في الدقيقة 17 واستمر تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية بعد شغب جماهير الترجي - السلطات التونسية تضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة

وتعادل سموحة بهدف سجله حسين فيصل في الدقيقة 51.

قبل أن يسجل أحمد مصطفى هدف الفريق الأزرق الثاني في الدقيقة 75.

ليتأهل سموحة إلى دور الـ16 ويواجه الفائز من الإسماعيلي والنجوم.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 من كأس مصر بدون تواجد تقنية الفيديو.

سموحة كأس مصر ألو إيجيبت
نرشح لكم
مؤتمر صحفي لـ مرتضى في الزمالك.. واجتماع طارئ لمجلس الإدارة الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية خبر في الجول - مدافع على رأس طلبات كولر لصفقات الأهلي الصيفية.. تعرف عليها بيراميدز: طلبنا حقنا بتأجيل مباراة الإسماعيلي.. واتحاد الكرة مسؤول عن موعد عودتنا من الإمارات مواعيد مباريات الأحد 7 مايو 2023 - مواجهات قوية في إنجلترا.. وكأس مصر طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي كهربا: حزين مما يحدث في أجواء الكرة المصرية وليس لي ذنب في أي شيء خبر في الجول - الكشف عن إصابة ناصر منسي وفترة غيابه عن الزمالك
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد – فيجوريست يقود الهجوم أمام وست هام 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر صحفي لـ مرتضى في الزمالك.. واجتماع طارئ لمجلس الإدارة 16 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يحبط مفاجأة ألو إيجيبت ويفوز عليه في كأس مصر 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - الأهلي (23) - (19) الزمالك.. نهائي كأس السوبر الإفريقي ساعة | كرة يد
لقبان لأجل التعادل التاريخي.. سلتيك يحسم الدوري الاسكتلندي قبل 4 جولات من نهايته ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(2) أرسنال.. جووووول الثاني شار في مرماه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية 2 ساعة | الدرجة الثانية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج ويستمر في مراكز الهبوط 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة