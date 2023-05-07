لقبان لأجل التعادل التاريخي.. سلتيك يحسم الدوري الاسكتلندي قبل 4 جولات من نهايته

حسم سلتيك لقب الدوري الاسكتلندي رسميا قبل نهاية منافساته بـ 4 جولات، وذلك بالفوز على هارتس بهدفين دون رد.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مجموعة اللقب.

وشهدت المباراة طرد أليكساندر كوشران ظهير أيسر هارتس في الدقيقة 45.

وتقدم سلتيك في الدقيقة 67 بهدف كيوجو فوروهاشي، فيما أضاف أوه هيون جيو الهدف الثاني في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد سلتيك إلى 95 نقطة ليتوج باللقب بصرف النظر عن نتيجة مباراة رينجرز ضد أبيردين.

ويحتل رينجرز المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وإذا فاز على أبيردين في المباراة الجارية الآن يصل إلى 82 نقطة، أي يظل وراء سلتيك بفارق 13 نقطة، أكثر من عدد النقاط المتاح لنهاية الموسم (12 نقطة في آخر 4 جولات).

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆 👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9 — Celtic Football Club (@CelticFC) May 7, 2023

بذلك يحقق سلتيك لقب الدوري رقم 53 في تاريخه، ليقلص الفارق مع المتصدر والغريم التاريخي رينجرز الذي فاز باللقب 55 مرة.

واحتفظ سلتيك باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد موسم تتويج وحيد لرينجرز في 2020-2021 كسر به احتكار سلتيك للقب في الأعوام التسعة السابقة.

عودة سلتيك التاريخية مستمرة، إذ كانت النتيجة 54-42 لصالح رينجرز بنهاية موسم 2010-2011، والآن صارت 55-53.

ويقود سلتيك حاليا المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.