الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية

أعلن نادي كيما أسوان برئاسة كمال ذو الفقار عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الحكم أشرف مسعد.

وأدار مسعد مباراة كيما أسوان أمام مركز شباب طامية في الجولة الرابعة والعشرين لمنافسات المجموعة الأولى "الصعيد" من دوري الدرجة الثانية.

وأوضح النادي أن الشكوى جاءت بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء خلال المباراة مما تسبب في فقده لنقطتين بالدوري.

وانتهت بالمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وطالب كيما أسوان في شكواه باحتساب نتيجة المباراة لصالحه.

ويحتل كيما أسوان المركز السادس برصيد 35 نقطة من 24 مباراة، في المجموعة التي يتصدرها الجونة ولا فيينا بـ 53 نقطة لكل منهما.