الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية
الأحد، 07 مايو 2023 - 18:12
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي كيما أسوان برئاسة كمال ذو الفقار عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الحكم أشرف مسعد.
وأدار مسعد مباراة كيما أسوان أمام مركز شباب طامية في الجولة الرابعة والعشرين لمنافسات المجموعة الأولى "الصعيد" من دوري الدرجة الثانية.
وأوضح النادي أن الشكوى جاءت بسبب عدم احتساب الحكم لركلة جزاء خلال المباراة مما تسبب في فقده لنقطتين بالدوري.
وانتهت بالمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وطالب كيما أسوان في شكواه باحتساب نتيجة المباراة لصالحه.
ويحتل كيما أسوان المركز السادس برصيد 35 نقطة من 24 مباراة، في المجموعة التي يتصدرها الجونة ولا فيينا بـ 53 نقطة لكل منهما.
نرشح لكم
دورة ترقي المحترفين - فوز اتحاد الشرطة والنجوم في الجولة الثانية الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – صراع لافيينا والجونة يشتعل.. وملاحقة من بترول أسيوط الدرجة الثانية – بروكسي يخسر من بلدية المحلة قبل لقاء الزمالك.. وطنطا يحافظ على صدارته الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا" دوري المحترفين الجديد - 3 انتصارات في الجولة الأولى لدورة الترقي من الدرجة الثالثة الدرجة الثانية - المنصورة يعود لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات الدرجة الثانية - التغيير رقم 70.. عيد مرازيق مديرا فنيا لـ كيما أسوان