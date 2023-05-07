بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج ويستمر في مراكز الهبوط
الأحد، 07 مايو 2023 - 18:04
كتب : FilGoal
خسر فريق نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أمام ضيفه ستراسبورج بهدفين دون رد في الجولة 34 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وتوقف رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الفرنسي، وهو المركز الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ14.
وشارك مصطفى محمد في المباراة من البداية قبل أن يغادر في الدقيقة 60.
وتعد هذه المشاركة رقم 34 لمصطفى محمد مع فريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليستمر في الظهور في كل المباريات في المسابقة.
وبشكل عام شارك مصطفى في 49 مباراة مع نانت سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
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