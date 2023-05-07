بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج ويستمر في مراكز الهبوط

الأحد، 07 مايو 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

خسر فريق نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أمام ضيفه ستراسبورج بهدفين دون رد في الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وتوقف رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الفرنسي، وهو المركز الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ14.

أخبار متعلقة:
مباراة حاسمة في البوندسليجا.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام دورتموند تين هاج: يونايتد يظهر بشكل جيد للغاية بالنظر لجدول المباريات المضغوط هازارد: أخطط للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل.. وعلاقتي بأنشيلوتي جيدة

وشارك مصطفى محمد في المباراة من البداية قبل أن يغادر في الدقيقة 60.

وتعد هذه المشاركة رقم 34 لمصطفى محمد مع فريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليستمر في الظهور في كل المباريات في المسابقة.

وبشكل عام شارك مصطفى في 49 مباراة مع نانت سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مباراة حاسمة في البوندسليجا.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام دورتموند صلاح: 100 هدف في أنفيلد؟ مهم جدا وخاص.. ومتحفز لكسر مزيد من الأرقام السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) برينتفورد.. فوز الحمر تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد.. وجوتا أساسي كأس العالم للأندية.. كيف أشعل سقوط الهلال في آسيا صراع الدوري السعودي؟ تقرير تركي: طرابزون يطلب 6 ملايين يورو للتخلي عن تريزيجيه.. ومنافسة سعودية نونو سانتو يكشف سبب السقوط أمام التعاون في الدوري السعودي
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الأهلي ضد الزمالك.. نهائي كأس السوبر الإفريقي 9 دقيقة | كرة يد
لقبان لأجل التعادل التاريخي.. سلتيك يحسم الدوري الاسكتلندي قبل 4 جولات من نهايته 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. جوووول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - كيما أسوان يشكو حكم مباراته أمام طامية 33 دقيقة | الدرجة الثانية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج ويستمر في مراكز الهبوط 41 دقيقة | المحترفون
مباراة حاسمة في البوندسليجا.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام دورتموند 56 دقيقة | المحترفون
تشكيل أرسنال - تشبثا بالأمل الأخير.. رباعي هجوم الجانرز في مواجهة نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: يونايتد يظهر بشكل جيد للغاية بالنظر لجدول المباريات المضغوط ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة