مباراة حاسمة في البوندسليجا.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام دورتموند

الأحد، 07 مايو 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج × يونيون برلين

يتواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

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خط الدفاع: سيباستيان بورناو - جوشوا جيلافوجي - فان دي فين ميكي

خط الوسط: بوتي باكو - فيليكس نميتشا - ماكسيميليان أرنولد - ماتياس سفانبرج - ياكوب كامينسكي

خط الهجوم: باتريك فيمر - يوناس فيند

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: ماريوس وولف - نيكلاس زوله - ماتس هوميلس - يوليان رييرسون

خط الوسط: جود بيلينجهام - إيمري تشان - جوليان براندت

خط الهجوم: دونيل مالين - سيباستيان هالر - كريم أديمي

ويسعى دورتموند (61 نقطة من 30 مباراة) لمواصلة مطاردة بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 65 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 46 نقطة، ويملك فرصة الصعود للمركز السادس إذا فاز اليوم.

وأعلن نادي فولفسبورج رحيل عمر مرموش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده.

ولم يحدد عمر مرموش وجهته المقبلة حتى الآن، بينما تقربه تقارير صحفية من أينتراخت فرانكفورت.

وشارك مرموش هذا الموسم مع فولفسبورج في 32 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني بوروسيا دورتموند
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