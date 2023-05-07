هازارد: أخطط للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل.. وعلاقتي بأنشيلوتي جيدة

الأحد، 07 مايو 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد على رغبته في الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد هازارد مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لقد كان عاما صعبا ولكنه عام مع فريق كبير جدا".

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وتابع "علاقتي بأنشيلوتي جيدة وبجميع اللاعبين أيضا، أنا أريد أن ألعب وأعرف أن الأمر صعب وعلي أن أعمل وأتمنى أن ألعب أكثر".

وأضاف "في الحقيقة أنا أخطط للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل وأتمنى أن احتفل في العام المتبقي بعقدي".

هازارد لم يشارك سوى في 9 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع هدفين.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 73 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 12 هدفا.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بثمانية ألقاب من الانضمام للفريق.

إدين هازارد ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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