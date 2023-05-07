كروس يتحدث عن صعوبة الفوز بالنهائيات.. ومواجهة سيتي المرتقبة

تحدث توني كروس نجم ريال مدريد عن صعوبة الفوز بالمباريات النهائية، بعدما تمكن فريقه من الفوز بكأس إسبانيا، وشدد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كروس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مانشستر سيتي حاليا هو أصعب منافس يمكننا مواجهته، لكن لدينا ثقة كبيرة. نحن ريال مدريد وسنحاول الفوز كالعادة".

وأضاف "كنت أفتقد لقب كأس إسبانيا في دولاب بطولاتي وهو مهم جدا بالنسبة لي لأنني أردت الفوز بكل شيء مع ريال مدريد. لقد فعلت ذلك وأنا سعيد جدا. علينا الاحتفال باللقب".

وتابع "الفوز بالمباريات النهائية ليس سهلا أبدا. لقد رأينا ذلك أمام أوساسونا، كانت مباراة صعبة للغاية. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكن ذلك أمر طبيعي لأننا كنا في مواجهة فريق بذل أفضل ما لديه".

وأكمل "قد يحدث أي شيء في المباريات النهائية. لكن في النهاية نجحنا في تحسين أدائنا بعد الهدف، يجب الفوز دائما بالنهائيات وليس التألق".

وأتم "عندما يكون لديك لاعبه مثل فينيسيوس جونيور فعليك محاولة استغلال سرعته. أعتقد أنه كان مذهلا أمام أوساسونا، لقد منحنا الكثير في أول 30 دقيقة".

ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بالألقاب على المستوى القاري والدوري الإسباني، ولكن حين الحديث عن كأس ملك إسبانيا فهي البطولة الأكثر تعقيدا في تاريخ الملكي ولكنها خضعت أخيرا بعد غياب 9 سنوات.

تتويج ريال مدريد كان هو الـ 20 في تاريخ النادي بلقب كأس ملك إسبانيا ويأتي بعد غياب 9 سنوات عن التتويج منذ آخر مرة في عام 2014.

أوساسونا كان قد وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2005 والثانية في تاريخ النادي ولكنه فشل في تحقيق اللقب في كلا المناسبتين.

أنشيلوتي هو كان من قاد ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في المرة الأخيرة ولم يتوج الفريق بلقب من جديد إلا بعد عودته.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة رودريجو جوس، بينما سجل لوكاس تورو هدف أوساسونا الوحيد.

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ثاني الأهداف المدريدية عن طريق رودريغو 🔝⚽️



ريال مدريد 2 × 1 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | ⁦#SSC pic.twitter.com/r79Fe0OiRA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

هدف رودريجو هو ثاني أسرع في تاريخ نهائي كأس الملك بعد هدف راؤول تامودو لاعب إسبانيول في مرمى ريال سرقسطة عام 2006، كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في المباراة النهائية بالقرن الـ 21.

كما أصبح فينيسيسوس هو ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف بين لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى بوصوله للهدف الـ 19 مناصفة مع ليونيل ميسي في جميع البطولات.

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