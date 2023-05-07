كورتوا: الجميع سعداء بوجود أنشيلوتي ولكن قرار استمراره ليس بيدي

الأحد، 07 مايو 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على سعادته بوجود كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا ليتوج باللقب للمرة الـ 20 في تاريخه.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "من الصعب الفوز بجميع الألقاب الممكنة في فترة قصيرة وسعداء بأننا حققنا ذلك ولكن يوم الثلاثاء سنبدأ في تحدي التتويج بجميع الألقاب من جديد".

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وتابع "التتويج بالكأس كان مهما ويعطينا طاقة إيجابية لكي لا نشعر بالتعب ضد مانشستر سيتي ولكن يجب قبلها أن نتعافى بشكل جيد".

واستمر "بالطبع كأس الملك ليس الدوري أو دوري الأبطال ولكنه لقب مهم والتتويج به بعد غياب يضيف قيمة أكبر والطريق كان جميلا وأنهيناه ضد أوساسونا الذي كان خصما صعبا".

وأضاف "استمرار أنشيلوتي؟ في الدوري لم نظهر مكانتنا الحقيقية ومن السهل لوم المدرب على ذلك ولكن يجب أن ننظر لأنفسنا كلاعبين لأننا لم نقدم أفضل أداء لنا مما جعلنا غير قادرين على القتال حتى النهاية، الجميع سعداء بوجود أنشيلوتي ولكن القرار في النهاية ليس بيدي".

وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على ملعب سانيتاجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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