يوفنتوس يفوز على أتالانتا ويستعيد المركز الثاني

حقق يوفنتوس فوزا هاما على أتالانتا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي يوفنتوس في المباراة كل من دوسان فلاهوفيتش وصامويل أيلينج.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 66 ليستعيد المركز الثاني مستغلا تعثر لاتسيو الذي هزم من ميلان أمس السبت، بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة الـ 58 في المركز السادس لتتصعب مهمته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

التشكيل

بدأ يوفنتوس بثنائي خط هجوم مكون من أركاديوش ميليك وأنخيل دي ماريا.

أحداث المباراة

تبادل الفريقان السيطرة على المباراة في بدايتها بدون خطورة حقيقية وكانت الهجمو الأولى على المرمى من نصيب يوفنتوس بتسديدة دي ماريا التي مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 22.

وبعد دقيقتين فقط رد أتلانتا برأسية من جورجيو سكالفيني ارتدت من القائم الأيسر للحارس تشيزني.

استمرت السيطرة المتبادلة بدون خطورة كبيرة على مرمى الفريقين.

وفي الشوط الثاني تقدم يوفنتوس عن طريق الإنجليزي الشاب صامويل أيلينج بمتابعة لعرضية أدريان رابيو التي أبعدها الدفاع.

هدف أيلينج كان هو الأول لصاحب الـ 19 عاما بقميص يوفنتوس.

وشهدت الدقيقة الـ65 دخول بول بوجبا في تشكيل يوفنتوس بدلا من أدريان رابيو.

وكاد كوبيمينيرس أن يتعادل لأتالانتا بركلة حرة مباشرة ولكن تسديدته أبعدها تشيزني بنجاح.

وضغط أتالانتا من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن في الدقيقة الـ 98 استغل يوفنتوس تقدم لاعبي الفريق الأزرق ليذهب بهجمة مرتدة انتهت بتمريرة من كييزا نحو دوسان فلاهوفيتش الذي سدد بطريقة رائعة في المرمى ليبسجل رصاصة الرحمة.