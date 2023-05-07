مصطفى محمد أساسي في مواجهة نانت المصيرية ضد ستراسبورج

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ستراسبورج.

ويحل نانت ضيفا على ستراسبورج في الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل مشاركة مصطفى محمد كأساسي في خط هجوم نانت بجانب لودوفيك بلاس وإجناتيوس جاناجو.

ويأتي مصطفى في التشكيل الأساسي لنانت للمباراة الخامسة على التوالي.

ويشارك مصطفى في مباراته الـ 49 مع نانت منذ بداية الموسم الحالي، وخلال مبارياته الماضية سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتعتبر مواجهة ستراسبورج كمباراة مصيرية بالنسبة للفريقين، إذ يحتل نانت المركز الـ 17 المؤدي للهبوط برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ستراسبورج صاحب المركز الـ 16.