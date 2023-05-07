مهاجم ميلان قد يغيب عن لقاء إنتر في دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول جاهزية رافاييل لياو مهاجم ميلان للمشاركة في لقاء إنتر بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويصطدم ميلان بغريمه إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وأعلن ميلان يوم الأحد التشخيص النهائي لإصابة لياو الذي استبدل في الدقائق الأولى لمواجهة لاتسيو يوم السبت.

وذكر ميلان في بيان: "لقد خضع لياو لاختبارات طبية صباح الأحد بعد الإصابة التي تعرض لها أمام لاتسيو".

وأضاف البيان "أظهرت نتائج الفحوصات معاناة لياو من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

وأتم البيان "سيخضع رافاييل للمراقبة يوما بعد يوم من أجل تقييم حالته".

ومن الصعب تعافي اللاعب خلال 3 أيام فقط، حسب العديد من التقارير.

لكن لياو سيسابق الزمن من أجل اللحاق بالمباراة.

وانقض ميلان مؤقتا على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 34 على ملعب سان سيرو.

سجل ثنائية ميلان: إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز.

ورفع ميلان رصيده لـ 61 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت قبل لقاء إنتر وروما الذي سيبدأ بعد قليل.

فيما تكبد لاتسيو خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري وظل ثانيا برصيد 64 نقطة.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتفوق ميلان على لاتسيو في سان سيرو، ولا يسجل النسور على الروسونيري في آخر 3 مواجهات.