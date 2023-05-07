أنشيلوتي: مستقبلي؟ عقدي مستمر حتى 2024.. ويجب أن تعاني في النهائيات

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه سيستمر في منصبه بالموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع النادي الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا ليتوج باللقب للمرة الـ 20 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد عانينا ولكن حققنا الفوز وفي كل المباريات النهائية يجب أن يكون هناك معاناة قم سعادة".

واستمر "كنا نعرف أن أوساسونا سيجعلون المباراة صعبة وبعد شوط أول جيد كنا نريد تسجيل الهدف الثاني ولكنهم تعادلوا".

وتابع "فينيسيوس كان الأكثر إزعاجا لدفاعهم ورودريجو سجل هدفين لذلك فإنهما منحا الكثير وهما مهما جدا لريال مدريد".

وأضاف "سنحتفل اليوم ولكن قليلا لأننا يجب أن نفكر في مباراة يوم الثلاثاء ضد مانشستر سيتي لأن لدينا الكثير على المحك".

وأتم "مستقبلي؟ قلتها في العديد من المرات لدي عقد حتى 2024 مع ريال مدريد".

ووصل أنشيلوتي إلى لقبه العاشر مع ريال مدريد خلال ولايتيه كمدرب للفريق.

وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على ملعب سانيتاجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.