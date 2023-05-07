انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (0)-2) يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

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ق98. جووووووول قاااتل ليوفنتوس عن طريق دوسان فلاهوفيتش بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدة رائعة في المرمى.

ق75. ركلة حرة ينفذها كوبمينارس ولكن تشيزني يتألق.

ق65. دخول بوجبا وفلاهوفيتش بدلا من ميليك ونيكولو فاجيولي.

ق55. جووووووول أول ليوفنتوس عن طريق صامويل أيلينج بمتابعة لعرضية رابيو التي ارتدت من الدفاع.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. القائم يمنع الهدف الاول لأتالانتا برأسية من جورجيو سكالفيني.

ق22. مرور رائع من دي ماريا وسدد ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل.