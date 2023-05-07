تشكيل يوفنتوس - ميليك ودي ماريا يقودان الهجوم في مواجهة أتالانتا
الأحد، 07 مايو 2023 - 13:08
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمواجهة أتالانتا بعد قليل.
ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.
ويشهد تشكيل يوفنتوس مشاركة أركاديوش ميليك وأنخيل دي ماريا في الهجوم، بينما يعود دانييلي روجاني لخط الدفاع.
وجاء تشكيل يوفنتوس بالكامل كالتالي:
الحارس: وتشيك تشيزني.
الدفاع: دانيلو - دانييلي روجاني - أليكس ساندرو.
الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فاجيولي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - صامويل إلينج.
الهجوم: أنخيل دي ماريا - أركاديوش ميليك.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز السادس، كما أن يوفنتوس يمتلك فرصة للانفراد بالمركز الثاني بعد تعثر لاتسيو بالهزيمة ضد ميلان.
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