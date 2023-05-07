دوري NBA - تقدم من جديد.. ليكرز يفوز على واريورز بفارق 30 نقطة
الأحد، 07 مايو 2023 - 12:36
كتب : FilGoal
حقق لوس أنجلوس ليكرز الفوز على جولد ستيت واريريورز بنتيجة 127-97 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي القسم الغربي للدوري الأمريكي لكرة السلة "NBA".
الربع الأول انتهى بتقدم واريورز بنتيجة 29-23، قبل أن يقلب ليكرز النتيجة في الشوط الثاني ويستمر تقدمه في باقي دقائق المباراة التي أقيمت على صالته.
الفوز أعطى الأفضلية لليكرز في النتيجة ليكون قد حقق الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة لواريروز.
وتقام المباريات من سلسلة best of 7 ومن يحقق الفوز في 4 مباريات سيتأهل للمباراة النهائية.
المباراة السابقة كانت قد انتهت بفوز جولدن ستيت واريورز بنتيجة 127-100، بينما حقق ليكرز الفوز في أول مباريات السلسلة بنتيجة 117-112.
وتقام المباراة الرابعة يوم 9 مايو المقبل على صالة ليكرز أيضا.
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