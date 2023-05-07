خبر في الجول - مدافع على رأس طلبات كولر لصفقات الأهلي الصيفية.. تعرف عليها

الأحد، 07 مايو 2023 - 12:10

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي - بيراميدز

حدد مارسيل كولر مدرب الأهلي طلباته للصفات الصيفية التي يريد التعاقد معها لتقوية الفريق.

وعلم FilGoal.com أن كولر قد طلب التعاقد مع مدافع جديد بالإضافة إلى مهاجم قوي أو جناح يمكنه اللعب في مركز المهاجم إن كان هناك صعوبة في توفير رأس حربة قوي.

ويأتي طلب كولر في التعاقد مع لاعب قلب دفاع لأنى يرى أنه يمتلك فقط محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم الذي يمكنه الاعتماد عليهما بشكل رئيسي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم وضوح موقف رامي ربيعة من تمديد عقده مع خروج أيمن أشرف من حساباته.

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وحدد كولر أمثلة بلاعبين مثل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة وبدر بانون لاعب قطر الذان أبدى المدرب السويسري إعجابه بهما بعد علمه بأنهما لاعبين سابقين بالأهلي.

ويرى كولر أن الفريق يعاني من أزمة دفاعية من حيث وفرة اللاعبين ويحتاج إلى مدافع بمواصفات خاصة مثل أن يكون دولي ويمتلك قوة بدنية ويجيد التعامل مع الألعاب الهوائية ومهارة التحكم بالكرة وبدء الهجمة من الخلف.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني مع خوضه لخمس مباريات أقل.

ووصل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي سيلعب مباراة ذهابه ضد الترجي تونسي على ملعب الأخير يوم الجمعة المقبلة.

وكان الفريق قد توج بلقب كأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضية بعد الفوز على بيراميدز في دولة الإمارات بهدف دون مقابل.

الأهلي مارسيل كولر
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