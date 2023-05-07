بيراميدز: طلبنا حقنا بتأجيل مباراة الإسماعيلي.. واتحاد الكرة مسؤول عن موعد عودتنا من الإمارات

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على شعوره بالغضب لأن رابطة الأندية المصرية قد رفضت تأجيل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد طلب تأجيل المباراة بسبب وصول الفريق من الإمارات بعد خوضه كأس السوبر بيومين فقط.

وقال سعيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "طلبنا حقا مشروعا بتأجيل مباراة الإسماعيلي بعدما أنقذنا سمعة الكرة المصرية وشاركنا في مباراة السوبر بالإمارات رغم ضيق الوقت وأيضا بسبب تأخير موعد العودة إلى القاهرة لظروف خارجة عن إرادتنا والمسؤول عنها اتحاد الكرة منظم السوبر".

وتابع "كيف يحجز لنا اتحاد الكرة طائرة العودة من الإمارات يوم الأحد ويطالبونا أن نلعب ضد الإسماعيلي يوم الثلاثاء والخلط في خطاب الرابطة المرسل إلينا واضح، إذ أرسلوا لنا خطابا يتحدث عن مواجهة السوبر وكأنها مباراة إفريقية أو عربية".

وواصل "لم يضع عامر حسين أي اعتبار لمهمة بيراميدز الوطنية الذي أنقذ سمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في السوبر بعد اعتذار الزمالك وتجاهل أيضا معاناة الفريق في السفر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 36 ساعة ثم إلى أبو ظبي ولعب مباراة من 4 أشواط قبل العودة إلى القاهرة يوم الأحد وكأن لاعبي الفريق ماكينات ولا يستحقون الراحة".

وشدد "بيراميدز غير مسؤول تماما عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة ولكنها كانت مسؤولية اتحاد الكرة والشركة الراعية وهما من قررا عودة الفريق يوم الأحد لظروف الطيران المتاحة إليهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة".

وأضاف "الأمر أصبح سخيفا في التعنت ضد بيراميدز ورفض جميع طلباته المشروعة مع العلم أن الأهلي لعب أقل 6 مباريات من باقي الأندية في الدوري حتى آخر جولة لذلك تأجيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز ليست هي التي ستؤدي لتعطيل الدوري لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو فما الداعي لضغط الأندية واللاعبين بهذه الصورة".

وكان بيراميدز قد شارك في كأس السوبر المصري أمس الجمعة ضد الأهلي في الإمارات بمباراة انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

مشاركة بيراميدز في كأس السوبر جاءت بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة قبل أيام من المباراة.