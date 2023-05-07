مواعيد مباريات الأحد 7 مايو 2023 - مواجهات قوية في إنجلترا.. وكأس مصر
الأحد، 07 مايو 2023 - 10:37
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2022/2023، كما تستأنف مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
وست هام × مانشستر يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
كأس مصر
الداخلية × أسوان.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سموحة × ألو إيجبت.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
أتالانتا × يوفنتوس.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم1.
تورينو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
نابولي × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ليتشي × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الفرنسي
أنجيه × موناكو.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
نانت × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
لوريان × ستاد بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
أوكسير × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أجاكسيو × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
أوليمبيك ليون × مونبلييه.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
تروا × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × فولفسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس العرب للأندية
تشرين × الشباب.. 8:30 مساء - قنوات الكأس الرياضية.