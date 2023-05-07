مواعيد مباريات الأحد 7 مايو 2023 - مواجهات قوية في إنجلترا.. وكأس مصر

تبدأ اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2022/2023، كما تستأنف مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

وست هام × مانشستر يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس مصر

الداخلية × أسوان.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سموحة × ألو إيجبت.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × يوفنتوس.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم1.

تورينو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

أنجيه × موناكو.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

نانت × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

لوريان × ستاد بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

أوكسير × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أجاكسيو × تولوز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أوليمبيك ليون × مونبلييه.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

تروا × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس العرب للأندية

تشرين × الشباب.. 8:30 مساء - قنوات الكأس الرياضية.