خضعت الـ 20 بأقدام رودريجو.. ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات

ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بالألقاب على المستوى القاري والدوري الإسباني، ولكن حين الحديث عن كأس ملك إسبانيا فهي البطولة الأكثر تعقيدا في تاريخ الملكي ولكنها خضعت أخيرا بعد غياب 9 سنوات.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد.

تتويج ريال مدريد كان هو الـ 20 في تاريخ النادي بلقب كأس ملك إسبانيا ويأتي بعد غياب 9 سنوات عن التتويج منذ آخر مرة في عام 2014.

أوساسونا كان قد وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2005 والثانية في تاريخ النادي ولكنه فشل في تحقيق اللقب في كلا المناسبتين.

أنشيلوتي هو كان من قاد ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في المرة الأخيرة ولم يتوج الفريق بلقب من جديد إلا بعد عودته.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة رودريجو جوس، بينما سجل لوكاس تورو هدف أوساسونا الوحيد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من أوريلين تشواميني وتوني كروس وفيدي فالفيري، بينما قاد عبد الصمد الزلزولي هجوم أوساسونا.

📋عودة ألابا لقب الدفاع بجوار ميليتاو، وفينيسيوس يقود الهجوم بجوار بنزيمة في تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في نهائي كأس الملك. 🇪🇸🏆#في_إسبانيا pic.twitter.com/sHzsR6k2oE — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2023

تقدم ريال مدريد سريعا عن طريق رودريجو جوس في الدقيقة الثانية بعد مرور رائع من فينيسيوس ليمرر نحور رودريجو الذي سدد مباشرة في المرمى.

هدف رودريجو هو ثاني أسرع في تاريخ نهائي كأس الملك بعد هدف راؤول تامودو لاعب إسبانيول في مرمى ريال سرقسطة عام 2006، كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في المباراة النهائية بالقرن الـ 21.

كما أصبح فينيسيسوس هو ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف بين لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى بوصوله للهدف الـ 19 مناصفة مع ليونيل ميسي في جميع البطولات.

video:1 ريال مدريد يشعل النهائي مبكرًا ويسجل الهدف الأول ⚽️🔥



ريال مدريد 1 × 0 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | ⁦#SSC pic.twitter.com/5tptDFwKWB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

وحاول أوساسونا إدراك التعادل برأسية من أنتي بوديمير ولكن كرته جائت سهلة في يد كورتوا.

وفي الدقيقة الـ 20 سدد بنزيمة ولكن فوق العارضة.

وسدد بنزيمة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 27 ولكن الحارس سيرجيو هيريرا تألق في التصدي.

وبعد دقيقتين فقط أنقذ داني كارفاخال كرة من على خط المرمى بعد انفراد من عبد الصمد الزلزولي.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 31 بعد ركلة حرة مباشرة نفذها ألابا بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني تعادل أوساسونا في الدقيقة الـ 57 بتسديدة رائعة من لوكاس تورو.

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تسديدة لوكاس تورو تمنح هدف التعادل لـ أوساسونا 🚀🔥



ريال مدريد 1 × 1 أوساسونا



⁧#كأس_ملك_اسبانيا⁩

⁧#ريال_مدريد_أوساسونا⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/quX3XIpO5Q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

وعاد ريال مدريد للتقدم عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة توني كروس التي ارتدت من الدفاع في الدقيقة الـ 70.

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ثاني الأهداف المدريدية عن طريق رودريغو 🔝⚽️



ريال مدريد 2 × 1 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | ⁦#SSC pic.twitter.com/r79Fe0OiRA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

وشهدت الدقيقة الـ 81 عودة لوكا مودريتش بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة عندما دخل بديلا لتوني كروس.

وأهدر فينيسيوس فرصة قتل المباراة من انفراد بالمرمى في الدقيقة الـ 89 لمحاولته التمرير لبنزيمة ولكن تسديدته كانت قصيرة.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه خلال دقائق المباراة المتبقية لتنتهي بتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخه.