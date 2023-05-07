خضعت الـ 20 بأقدام رودريجو.. ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات

الأحد، 07 مايو 2023 - 01:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

ريال مدريد ضد أوساسونا

ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بالألقاب على المستوى القاري والدوري الإسباني، ولكن حين الحديث عن كأس ملك إسبانيا فهي البطولة الأكثر تعقيدا في تاريخ الملكي ولكنها خضعت أخيرا بعد غياب 9 سنوات.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد.

تتويج ريال مدريد كان هو الـ 20 في تاريخ النادي بلقب كأس ملك إسبانيا ويأتي بعد غياب 9 سنوات عن التتويج منذ آخر مرة في عام 2014.

أخبار متعلقة:
الرجاء المغربي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 سقوط جديد ضد منافس مباشر.. مارسيليا يخسر من لانس ويشعل صراع اللقب في فرنسا فتح الله: لا نلوم على أي لاعب بعد السوبر.. وتدخل شريف على الكرتي يستحق أكثر من إنذار طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي

أوساسونا كان قد وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2005 والثانية في تاريخ النادي ولكنه فشل في تحقيق اللقب في كلا المناسبتين.

أنشيلوتي هو كان من قاد ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في المرة الأخيرة ولم يتوج الفريق بلقب من جديد إلا بعد عودته.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة رودريجو جوس، بينما سجل لوكاس تورو هدف أوساسونا الوحيد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من أوريلين تشواميني وتوني كروس وفيدي فالفيري، بينما قاد عبد الصمد الزلزولي هجوم أوساسونا.

تقدم ريال مدريد سريعا عن طريق رودريجو جوس في الدقيقة الثانية بعد مرور رائع من فينيسيوس ليمرر نحور رودريجو الذي سدد مباشرة في المرمى.

هدف رودريجو هو ثاني أسرع في تاريخ نهائي كأس الملك بعد هدف راؤول تامودو لاعب إسبانيول في مرمى ريال سرقسطة عام 2006، كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في المباراة النهائية بالقرن الـ 21.

كما أصبح فينيسيسوس هو ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف بين لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى بوصوله للهدف الـ 19 مناصفة مع ليونيل ميسي في جميع البطولات.

وحاول أوساسونا إدراك التعادل برأسية من أنتي بوديمير ولكن كرته جائت سهلة في يد كورتوا.

وفي الدقيقة الـ 20 سدد بنزيمة ولكن فوق العارضة.

وسدد بنزيمة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 27 ولكن الحارس سيرجيو هيريرا تألق في التصدي.

وبعد دقيقتين فقط أنقذ داني كارفاخال كرة من على خط المرمى بعد انفراد من عبد الصمد الزلزولي.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 31 بعد ركلة حرة مباشرة نفذها ألابا بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني تعادل أوساسونا في الدقيقة الـ 57 بتسديدة رائعة من لوكاس تورو.

وعاد ريال مدريد للتقدم عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة توني كروس التي ارتدت من الدفاع في الدقيقة الـ 70.

وشهدت الدقيقة الـ 81 عودة لوكا مودريتش بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة عندما دخل بديلا لتوني كروس.

وأهدر فينيسيوس فرصة قتل المباراة من انفراد بالمرمى في الدقيقة الـ 89 لمحاولته التمرير لبنزيمة ولكن تسديدته كانت قصيرة.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه خلال دقائق المباراة المتبقية لتنتهي بتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخه.

ريال مدريد أوساسونا كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
سقوط جديد ضد منافس مباشر.. مارسيليا يخسر من لانس ويشعل صراع اللقب في فرنسا انتهت نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (2)-(1) أوساسونا تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا مستمر في الصدارة.. بايرن يفوز بصعوبة على بريمن لا يتوقف في أنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد يوم مدينة ميلانو.. إنتر ينتصر على روما بثنائية ويشعل صراع الأبطال السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة وفينيسيوس.. ومودريتش على الدكة في نهائي الكأس
أخر الأخبار
خضعت الـ 20 بأقدام رودريجو.. ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرجاء المغربي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ساعة | الكرة الإفريقية
سقوط جديد ضد منافس مباشر.. مارسيليا يخسر من لانس ويشعل صراع اللقب في فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
فتح الله: لا نلوم على أي لاعب بعد السوبر.. وتدخل شريف على الكرتي يستحق أكثر من إنذار ساعة | كأس السوبر المصري
طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي 2 ساعة | كأس السوبر المصري
كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية 2 ساعة | كرة يد
كهربا: حزين مما يحدث في أجواء الكرة المصرية وليس لي ذنب في أي شيء 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الكشف عن إصابة ناصر منسي وفترة غيابه عن الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة