سقوط جديد ضد منافس مباشر.. مارسيليا يخسر من لانس ويشعل صراع اللقب في فرنسا

أشعل لانس صراع لقب الدوري الفرنسي وأسقط أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 34 من المسابقة.

لانس الذي احتل المركز الثالث قبل بداية اللقاء انقض على الوصافة بالفوز على بطل الجنوب الفرنسي.

وأصبح في جعبة لانس 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، قبل 4 جولات على نهاية اللقاء.

فيما تراجع مارسيليا للمركز الثالث برصيد 70 نقطة.

وسيشتد الصراع على لقب الدوري حال تعثر باريس سان جيرمان أمام تروا سواء بالتعادل أو الخسارة.

وفي حال أنهى لانس الموسم ثانيا سيضمن مقعدا في دور المجموعات الموسم المقبل لدوري الأبطال، فيما يتأهل صاحب المركز الثالث للملحق الأوروبي المؤهل لكبرى البطولات الأوروبية.

ويعاني مارسيليا الموسم الجاري من مواجهات المنافسين المباشرين، فخسر من باريس سان جيرمان ولانس في الدورين الأول والثاني، وهو ما يعني 4 هزائم من أصل 6.

وصف المباراة

بدأ مارسيليا اللقاء قويا وسجل التشيلي أليكسيس سانشيز هدفا في الدقيقة الثامنة بعدما خطف الكرة من المدافع وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

هدف التشيلي ألغي بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ عليه أثناء استخلاص الكرة.

في الدقيقة 22 سدد سيكو فوفانا قائد لانس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن.

وقبل 7 دقائق على نهاية الشوط الأول أهدر جوناتان كلوس فرصة تقدم فريق الجنوب الفرنسي بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن عقب تمريرة من جينكيز أوندر.

وفي الدقيقة 42 أطلق فوفانا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء هزت شباك مارسيليا وأنهت الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

ومع مرور ساعة من بداية اللقاء أرسل البولندي برزيميسلاف فرانكوفسكي عرضية الهدف الثاني للويس أوبيندا الذي سجل ثاني أهداف الأصفر والأحمر.

هدف رفع رصيد البلجيكي أفضل لاعب الشهر الماضي بالدوري الفرنسي لـ 19 هدفا الموسم الجاري.

إيجور تيودور أجرى تغييرات قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء فأشرك ديمتيري باييه الذي سجل هدفا في الدقيقة 88 قلص به الفارق.

وأصبح باييه بعمر 36 عاما وشهر أكبر لاعب يسجل لمارسيليا في الدوري الفرنسي منذ لاربي بين باريك عام 1995 بعمر 37 عاما و9 أشهر.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتكتب فوزا يشعل صراع الأنفاس الأخيرة من الدوري الفرنسي.