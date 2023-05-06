فتح الله: لا نلوم على أي لاعب بعد السوبر.. وتدخل شريف على الكرتي يستحق أكثر من إنذار

شدد محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز أن لاعبي فريقه قدموا كل ما لديهم في مباراة السوبر ضد الأهلي، وطالب بتأجيل مباراة الفريق المقبلة في الدوري.

وخسر بيراميدز من الأهلي بهدف دون رد في كأس السوبر المصري والذي أقيم في أبو ظبي أمس الجمعة.

وقال فتح الله عبر أون تايم سبورتس 2: "كنا نستعد لمباراة الاتحاد في الدوري والحالة المعنوية سيئة بعد الخروج الإفريقي، وفجأة سنواجه الأهلي في السوبر وعلمنا بالمباراة قبل 3 أيام فقط وأن نلعب 120 دقيقة بقوة من البداية للنهاية فهذا شيء يُحسب للاعبين".

وأضاف "تفاءلنا بأننا سنخوض مباراة كبيرة ضد الأهلي، وكان هدفنا أن نجتهد ونتعب لتقديم مباراة كبيرة، وأشكر اللاعبين على أداءهم ومجهودهم الذي يُحسب لهم خلال 120 دقيقة".

وأردف "لم نخض أي تدريب قبل المباراة بسبب ضيق الوقت، وحاولنا إكمال عملية تعافي اللاعبين، واكتفينا بتدريبات خفيفة فقط ومحاضرات نظرية وحاولنا تهيئة اللاعبين نفسيا بعد الخروج الإفريقي وما ساعدنا أن لدينا لاعبين رجال ونثق فيهم".















































































































وواصل "خرجنا من المباراة لا نلوم على أي لاعب، الكل أدى برجولة، وبالتأكيد الغيابات لها تأثير خاصة أن عبد الله السعيد لاعب مختلف".

وشدد "كل الذين شاركوا أجادوا ولا أستطيع قول غير ذلك، هناك سوء حظ ولم يحالفنا التوفيق وأهدرنا فرصا، وحاولنا واجتهدنا وهو ما في أيدينا".

وتابع "أريد أن أعرف ماذا قال خبراء التحكيم بشأن تدخل محمد شريف مع وليد الكرتي، اعتقد أنها تستحق أكثر من إنذار، في المباراة ترى اللقطة مرة واحدة ولا تراها كاملة، وأيضا كان لابد من تدخل الحكم بعد المشادة بين لاعبي الفريقين خاصة محمد الشيبي تعرض للضرب وأحمد توفيق أيضا".

وأتم مطالبا "ليس من الطبيعي أن نعود مصر غدا الأحد، ثم نخوض مباراة يوم الثلاثاء وأتمنى أن يتم تأجيل المباراة".

وسيواجه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

وودع بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة من مارومو جالانتس من دور ربع النهائي يوم الأحد الماضي.