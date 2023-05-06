طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي
السبت، 06 مايو 2023 - 23:43
كتب : FilGoal
كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن مستجدات حالة محمود متولي لاعب الأهلي بعد تعرضه لحالة إغماء عقب مباراة السوبر أمام بيراميدز.
محمود متولي
النادي : الأهلي
وقال أبو عبلة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نعرف حتى الآن سبب حالة إغماء محمود متولي وهناك بروتوكولات نعمل عليها للتعرف على أسباب حدوث أي إصابة".
وأضاف "الجهاز الطبي لبيراميدز كاملا بقيادة مصطفى المنيري كان يعمل معنا لإسعاف محمود متولي ويساعدنا أثناء سقوطه".
وأتم تصريحاته "سلامة اللاعبين وأي إنسان هي الأهم دائما وإصابة محمود متولي ليس لها أي علاقة بعضلة القلب".
وفاز الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء حصل عليها كهربا.
نرشح لكم
فتح الله: لا نلوم على أي لاعب بعد السوبر.. وتدخل شريف على الكرتي يستحق أكثر من إنذار كهربا: حزين مما يحدث في أجواء الكرة المصرية وليس لي ذنب في أي شيء كهربا: جددت تعاقدي مع الأهلي.. وتمنيت مواجهة الزمالك في السوبر حمدي فتحي: كنا نركز على الفوز بالسوبر بغض النظر عن المنافس بعثة الأهلي تصل إلى مصر بعد التتويج بكأس السوبر بيرسي تاو: خسرنا نهائي إفريقيا ولا نريد تكرار ذلك هاني سعيد ينتقد التحكيم: لم يحمي الحكم لاعبينا.. وهل كان الـ VAR موجودا في السوبر باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة