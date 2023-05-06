طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن مستجدات حالة محمود متولي لاعب الأهلي بعد تعرضه لحالة إغماء عقب مباراة السوبر أمام بيراميدز.

وقال أبو عبلة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نعرف حتى الآن سبب حالة إغماء محمود متولي وهناك بروتوكولات نعمل عليها للتعرف على أسباب حدوث أي إصابة".

وأضاف "الجهاز الطبي لبيراميدز كاملا بقيادة مصطفى المنيري كان يعمل معنا لإسعاف محمود متولي ويساعدنا أثناء سقوطه".

وأتم تصريحاته "سلامة اللاعبين وأي إنسان هي الأهم دائما وإصابة محمود متولي ليس لها أي علاقة بعضلة القلب".

وفاز الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء حصل عليها كهربا.