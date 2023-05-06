كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية
السبت، 06 مايو 2023 - 23:40
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الثنائي المونتنيجري ماتيا بليتكوسيتش وناتاشا كوروفيتش لدعم فريق السيدات لكرة اليد في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
جاء ذلك عبر الصفحات الرسمية لكرة اليد بالنادي الأحمر.
وتوج فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 28-24 ليتصدر المجموعة الختامية برصيد 10 نقاط.
وكان الأهلي قد حقق لقب كأس مصر للسيدات على حساب الزمالك في وقت سابق ليحقق الفريق الثنائية المحلية.
وكان الأهلي قد حصل على لقبي الدوري والكأس على مستوى الرجال منذ أسابيع ليحقق ثنائية الرجال والسيدات.
ويستضيف الأهلي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بين 9 و19 مايو.
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