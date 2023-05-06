كهربا: حزين مما يحدث في أجواء الكرة المصرية وليس لي ذنب في أي شيء
السبت، 06 مايو 2023 - 23:26
كتب : FilGoal
عبر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن شعوره بالحزن من الأجواء الحالية للكرة المصرية، مؤكدا أنه ليس له علاقة بأي شيء.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا حزين جدا مما يحدث في أجواء الكرة المصرية، ليس لي ذنب في أي شيء واسمي يتم وضعه في كل شيء".
وأضاف "أشعر دائما بأي شيء يحدث في كل مباراة وتوقعت أن تمتد مباراة بيراميدز للوقت الإضافي وأن أشارك وأتسبب في فوز الأهلي".
وواصل "البطولات تعوض اللاعب عن أي شيء حدث له".
وبسؤاله عن التألق بعد العودة من الإيقاف رد قائلا في ختام حديثه: "اللي معاه ربنا يمشي عالمياه".
وفاز الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء حصل عليها كهربا.
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