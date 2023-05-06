خبر في الجول - الكشف عن إصابة ناصر منسي وفترة غيابه عن الزمالك
السبت، 06 مايو 2023 - 23:04
كتب : إبراهيم رمضان
علم FilGoal.com أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ناصر منسي مهاجم الزمالك قد كشفت عن إصابته بإجهاد قوي في العضلة الضامة.
ناصر منسي
النادي : الزمالك
ويحتاج اللاعب لفترة علاج تتراوح بين أسبوع و10 أيام.
وكان ناصر منسي قد اكتفى بأداء برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات الصباحية اليوم السبت.
وانضم ناصر البالغ 25 عاما للزمالك في يناير الماضي قادما من البنك الأهلي.
وخاض 8 مباريات بقميص الأبيض سجل خلالها 5 أهداف في جميع المسابقات.
ويستعد الزمالك للقاء بروكسي الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.
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