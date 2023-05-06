استراحة نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. نهاية الشوط الأول
السبت، 06 مايو 2023 - 22:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا.
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نهاية الشوط الأول
ق31. العارضة تمنع الهدف الثاني لريال مدريد بعد ركلة حرة رائعة من ألابا.
ق29. كارفاخال ينقذ هدفا لأوساسونا من على خك المرمى بعد انفراد من الزلزولي.
ق27. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة بنزيم ةمن داخل منطقة الجزاء.
ق20. تسديدة من بنزيمة فوق المرمى.
ق7. كورتوا يتصدى لرأسية من أنتي بوديمير.
ق2. جووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد عمل رائع من فينيسيوس الذي مرر لرودريجو ليسدد مباشرة.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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