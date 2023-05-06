استراحة نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. نهاية الشوط الأول

السبت، 06 مايو 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
البدري لـ في الجول: زيارتي لبعثة الأهلي تتوقف على عامل وحيد تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا صلاح: 100 هدف في أنفيلد؟ مهم جدا وخاص.. ومتحفز لكسر مزيد من الأرقام مستمر في الصدارة.. بايرن يفوز بصعوبة على بريمن

نهاية الشوط الأول

ق31. العارضة تمنع الهدف الثاني لريال مدريد بعد ركلة حرة رائعة من ألابا.

ق29. كارفاخال ينقذ هدفا لأوساسونا من على خك المرمى بعد انفراد من الزلزولي.

ق27. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة بنزيم ةمن داخل منطقة الجزاء.

ق20. تسديدة من بنزيمة فوق المرمى.

ق7. كورتوا يتصدى لرأسية من أنتي بوديمير.

ق2. جووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد عمل رائع من فينيسيوس الذي مرر لرودريجو ليسدد مباشرة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا مستمر في الصدارة.. بايرن يفوز بصعوبة على بريمن لا يتوقف في أنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد يوم مدينة ميلانو.. إنتر ينتصر على روما بثنائية ويشعل صراع الأبطال السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة وفينيسيوس.. ومودريتش على الدكة في نهائي الكأس الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول نهاية مأساة.. تشيلسي يضمن البقاء بالفوز الأول منذ مارس
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: الجهاز الطبي لـ بيراميدز ساعدنا في إسعاف متولي 9 دقيقة | كأس السوبر المصري
كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية 13 دقيقة | كرة يد
كهربا: حزين مما يحدث في أجواء الكرة المصرية وليس لي ذنب في أي شيء 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الكشف عن إصابة ناصر منسي وفترة غيابه عن الزمالك 49 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
البدري لـ في الجول: زيارتي لبعثة الأهلي تتوقف على عامل وحيد ساعة | الوطن العربي
تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: 100 هدف في أنفيلد؟ مهم جدا وخاص.. ومتحفز لكسر مزيد من الأرقام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة