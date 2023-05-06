انتهت نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (2)-(1) أوساسونا

السبت، 06 مايو 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا.

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ق89. فينيسيوس يهدر انفرادا بالمرمى لمحاولة التمريرة لبنزيمة ولكن تمريرته كانت قصيرة.

ق81. دخول لوكا مودريتش بدلا من توني كروس.

ق70. جووووول التعااادل لريال مدريد عن طريق رودريجو بمتابعة لتسديدة كروس التي ارتدت من الدفاع.

ق57. جوووول التعااادل لأوساسونا عن طريق لوكاس تورو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. العارضة تمنع الهدف الثاني لريال مدريد بعد ركلة حرة رائعة من ألابا.

ق29. كارفاخال ينقذ هدفا لأوساسونا من على خك المرمى بعد انفراد من الزلزولي.

ق27. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة بنزيمة من داخل منطقة الجزاء.

ق20. تسديدة من بنزيمة فوق المرمى.

ق7. كورتوا يتصدى لرأسية من أنتي بوديمير.

ق2. جووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد عمل رائع من فينيسيوس الذي مرر لرودريجو ليسدد مباشرة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا كأس ملك إسبانيا
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