تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن جاجوبا أراستي مدرب أوساسونا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.

ويلعب أوساسونا مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على الملعب الأولمبي بإشبيلية.

ويقود عبد الصمد الزلزولي هجوم أوساسونا بجانب أنتي بوديمير ومويسيس جوميز.

الحارس: سيرجيو هيريرا.

الدفاع: روبن بينا – أدريان هيرنانديز – دافيد جارسيا – خوان كروز.

الوسط: جون مونكايولا – لوكاس تورو – أيمار أوروز.

الهجوم: مويسيس جوميز – أنتي بوديمير – عبد الصمد الزلزولي.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الـ 20 في تاريخه، بينما يريد أوساسونا أن يتوج باللقب لأول مرة.