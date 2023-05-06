مستمر في الصدارة.. بايرن يفوز بصعوبة على بريمن

السبت، 06 مايو 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد بريمين

حقق بايرن ميونيخ الفوز على فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الألماني.

سجل هدفي بايرن ميونيخ في المباراة كل من سيرجي جنابري وليروي ساني، بينما سجل نيكلاس شميدت هدف بريمن الوحيد.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 65 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 4 تقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد فولفسبورج، بينما توقف رصيد بريمين عند النقطة الـ 35 في المركز الـ 12.

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الشوط الأول انتهى بدون أهداف وعلى الرغم من سيطرة بايرن ميونيخ على مجريات اللقاء إلا أنه لم يخلق الكثير من الفرص المحققة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تمكن بايرن ميونيخ من التسجيل أخيرا عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة الـ 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 10 دقائق أضاف ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن مستغلا تمريرة من نصير مزراوي ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق قلص بريمن الفارق عن طريق شميدت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأوقف دفاع بايرن ميونيخ جميع محاولات بريمين للعودة في الوقت المتبقي من المباراة.

ويتبقى ثلاث مباريات لبايرن ضد شالكة ولايبزج وكولن، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز في جميعهم من أجل ضمان تحقيق اللقب في حال لم يتعثر دورتموند في أي مباراة.

بايرن ميونيخ فيردر بريمن الدوري الألماني
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