يوم مدينة ميلانو.. إنتر ينتصر على روما بثنائية ويشعل صراع الأبطال

السبت، 06 مايو 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

انتصر إنتر على روما في ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة 34 من الدوري الإيطالي ليؤكد هيمنة مدينة ميلانو على العاصمة بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية إنتر: فيديريكو ديماركو وروميلو لوكاكو.

وكان ميلان افتتح الجولة بالفوز على لاتسيو في سان سيرو بالنتيجة ذاتها.

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الفوز رفع رصيد إنتر لـ 63 نقطة في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الرابع تواليا.

فيما تراجع روما للمركز السابع ودون فوز للمباراة الرابعة برصيد 58 نقطة.

ولا يزال الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا مشتعلا، حيث تتبقى مباراة بين يوفنتوس الثالث وأتالانتا السادس غدا الأحد يتضح معها شكل المنافسة الأوروبية.

موقف صراع الأبطال الآن:

2 لاتسيو 64 نقطة من 34 مباراة

3 يوفنتوس 63 نقطة من 33 مباراة

4 إنتر 63 نقطة من 33 مباراة

5 ميلان 61 نقطة من 34 مباراة

6 أتالانتا 58 نقطة من 33 مباراة

7 روما 58 نقطة من 34 مباراة

التشكيل

اعتمد سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر على روميلو لوكاكو وخواكين كوريا في هجوم إنتر.

في المقابل قاد أندريا بيلوتي ومن خلفه لورينزو بيليجريني هجوم روما.

وصف المباراة

في الدقيقة 17 سدد بيليجريني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أندري أونانا بأطراف أصابعه لركنية.

وفي الدقيقة 33 جاء الهدف الأول عرضية من دينزل دومفريز من الجهة اليمنى تصل إلى ديماركو الذي سدد في المرمى ولتجد قدم براين كريستنانتي الذي فشل في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وأصبح ديماركو ثاني مدافع في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 6 أهداف ويصنع 6 بعد الهولندي جيرمي فريمبونج.

في الشوط الثاني اعترض لاعبو روما على قرار الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ماتيو دارميان، وظل الحكم عند موقفه ورفض احتسابها.

في الدقيقة 60 أجرى إنزاجي تغييرين بإشراك لاوتارو مارتينيز وراؤول بيلانوفا بدلا من كوريا ودومفريز.

ثم أشرك هنريك ميختاريان وستيفن دي فري بدلا من هاكان تشالهان أوجلو وديماركو.

في المقابل رد جوزيه مورينو بمشاركة باولو ديبالا بدلا من بوفي المدافع الشاب في الدقيقة 72.

وأنهى لوكاكو اللقاء بعدما استفاد لاوتارو من تمريرة خاطئة من دفاع روما ومرر بينية للبلجيكي الذي سدد كرة أرضية قوية على يمين روي باتريشيو في الدقيقة 74.

وواصل البلجيكي تألقه حيث ساهم في 9 أهداف في آخر 9 مباريات بجميع المسابقات فسجل 5 أهداف وصنع 4.

وكاد لاوتارو أن يسجل هدفا بتسديدة قوية في الدقيقة 85 مرت أعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز إنتر.

إنتر الدوري الإيطالي روما
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