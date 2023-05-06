تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة وفينيسيوس.. ومودريتش على الدكة في نهائي الكأس

السبت، 06 مايو 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوساسونا.

ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا على الملعب الأولمبي بإشبيلية.

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة كل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ودافيد ألابا.

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ويجلس لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – إدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا.

الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيدي فالفيردي.

الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازراد – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – أنطونيو روديجير – ماريانو دياز.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الـ 20 في تاريخه، بينما يريد أوساسونا أن يتوج باللقب لأول مرة.

ريال مدريد أوساسونا كأس ملك إسبانيا
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