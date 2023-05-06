كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي

سحق الزمالك منافسه جي إس كيه الكونغولي بنتيجة 46-25 في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 25-10.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

بذلك يضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة غدا -الأحد- 7 مايو.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالإضافة إلى كأس مصر.

جدول مباريات السوبر الإفريقي لكرة اليد:

نصف النهائي: 6 مايو

الزمالك 46-25 جي إس كيه الكونغولي

النهائي: 7 مايو

الزمالك × الأهلي

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.