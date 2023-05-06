دورة ترقي المحترفين - فوز اتحاد الشرطة والنجوم في الجولة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين بالموسم المقبل.

وحقق اتحاد الشركة الفوز على نجمة سيناء بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الشرطة كل من محمد فرحات ومحمد شوقي، بينما سجل عبد الله محمد هدف نجمة سيناء الوحيد.

وفاز النجوم على المريخ بهدف دون رد سجله أحمد رمضان.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- اتحاد الشرطة (6).

2- النجوم (3).

3- المريخ (3).

4- نجمة سيناء (0).

وفي المجموعة الثالثة فاز دلفي على بلقاس بهدف دون مقابل سجله سعد مارادونا.

وانتصر راية على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف.

وسجل عمرو جمعة وصامولة هدفي راية، بينما سجل رضا خليفة هدف مالية كفر الزيات الأخير.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- دلفي (6).

2- راية (3).

3- بلقاس (1).

4- مالية كفر الزيات (1).

ويصعد صاحب أول كل مجموعة إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بينما سيلعب أصحاب باقي المراكز في دوري الممتاز ب.