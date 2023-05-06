انتهت كرة سلة BAL - الأهلي (80) (70) سلاك.. فوز الأحمر وإلى النهائيات

السبت، 06 مايو 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

الأهلي - سلاك - سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسلاك الغيني في آخر مباريات مرحلة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف بترو دي لواندا الأنجولي بعدما خسر منه أمس الجمعة.

فيما يتذيل سلاك الترتيب ويحتل المركز السادس في المجموعة برصيد 5 نقاط.

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ويتأهل أول 4 فرق للمرحلة النهائية من المجموعتين والمقامة في كيجالي عاصمة رواندا.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 1.

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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 80-70.

ق 4: 71-59 للأهلي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. 69-51 للأهلي

ق 1: 66-48 الأهلي يوسع الفارق

ق 5: الأهلي يقلب الطاولة 54-45 لصالحه

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: سلاك 43-38 الأهلي

ق 2: سلاك يواصل تفوقه 39-31

ق 5: سلاك يقلب الطاولة على الأهلي ويتقدم 36-26

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الأهلي 19-18 سلاك

ق 2: 17-14 للأهلي

ق 3: سلاك يتعادل 12-12

ق 4: الأهلي متفوق 12-8 على سلاك

بداية اللقاء

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