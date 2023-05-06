انتهت كرة سلة BAL - الأهلي (80) (70) سلاك.. فوز الأحمر وإلى النهائيات
السبت، 06 مايو 2023 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسلاك الغيني في آخر مباريات مرحلة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف بترو دي لواندا الأنجولي بعدما خسر منه أمس الجمعة.
فيما يتذيل سلاك الترتيب ويحتل المركز السادس في المجموعة برصيد 5 نقاط.
ويتأهل أول 4 فرق للمرحلة النهائية من المجموعتين والمقامة في كيجالي عاصمة رواندا.
المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 1.
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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 80-70.
ق 4: 71-59 للأهلي
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث.. 69-51 للأهلي
ق 1: 66-48 الأهلي يوسع الفارق
ق 5: الأهلي يقلب الطاولة 54-45 لصالحه
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني: سلاك 43-38 الأهلي
ق 2: سلاك يواصل تفوقه 39-31
ق 5: سلاك يقلب الطاولة على الأهلي ويتقدم 36-26
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: الأهلي 19-18 سلاك
ق 2: 17-14 للأهلي
ق 3: سلاك يتعادل 12-12
ق 4: الأهلي متفوق 12-8 على سلاك
بداية اللقاء