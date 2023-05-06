تنس طاولة – هنا جودة وعمر عصر يواصلان السيطرة على لقب إفريقيا

توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا للسيدات لتنس الطاولة فردي للمرة الثانية في تاريخها، وحافظ عمر عصر على لقبه القاري فردي رجال مجددا.

وكرر عصر انتصاره على النيجيري أرونا كوادري في النهائي وحقق اللقب.

وحافظت هنا على لقبها الذي حققته العام الماضي أيضا.

هنا البالغة 15 عاما تفوقت في النهائي على دينا مشرف في نهائي البطولة المقامة في كينيا بنتيجة 4-3.

وتفوقت هنا في ربع النهاي على النيجيرية فاطيما بيلو بنتيجة 4-0.

ثم فازت في نصف النهائي على الكاميرونية سارة هانفيو بنتيجة 4-1.

وسبق أن حققت هنا لقب النسخة التي أقيمت في مايو الماضي بالفوز في النهائي على فاطيما بيلو.

وفي منافسات الرجال، انتصر عصر على النيجيري أرونا كوادري في النهائي بنتيجة 4-1.

وفاز عصر باللقب للمرة الثالثة في مسيرته في أعوام 2018 و2022 و2023.

تفوق عصر على الكاميروني ديريك أوفون بنتيجة 4-0 في ثمن النهائي، ثم تخطى الجزائري سامي خيروف بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي انتصر على الملجاشي أنتوني رازافيناريفو بنتيجة 4-2.