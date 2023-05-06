تنس طاولة – هنا جودة وعمر عصر يواصلان السيطرة على لقب إفريقيا

السبت، 06 مايو 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

عمر عصر - خالد العوضي - الأهلي تنس طاولة

توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا للسيدات لتنس الطاولة فردي للمرة الثانية في تاريخها، وحافظ عمر عصر على لقبه القاري فردي رجال مجددا.

وكرر عصر انتصاره على النيجيري أرونا كوادري في النهائي وحقق اللقب.

وحافظت هنا على لقبها الذي حققته العام الماضي أيضا.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد هنا جودة تنس طاولة - هنا جودة تتوج بلقب مصر الدولية كلوب: رحيل ماني؟ صلاح وفيرمينو هنا مع المزيد من الجودة دورة البحر المتوسط - عمر عصر إلى نصف نهائي تنس الطاولة.. وخسارة هنا جودة

هنا البالغة 15 عاما تفوقت في النهائي على دينا مشرف في نهائي البطولة المقامة في كينيا بنتيجة 4-3.

وتفوقت هنا في ربع النهاي على النيجيرية فاطيما بيلو بنتيجة 4-0.

ثم فازت في نصف النهائي على الكاميرونية سارة هانفيو بنتيجة 4-1.

وسبق أن حققت هنا لقب النسخة التي أقيمت في مايو الماضي بالفوز في النهائي على فاطيما بيلو.

وفي منافسات الرجال، انتصر عصر على النيجيري أرونا كوادري في النهائي بنتيجة 4-1.

وفاز عصر باللقب للمرة الثالثة في مسيرته في أعوام 2018 و2022 و2023.

تفوق عصر على الكاميروني ديريك أوفون بنتيجة 4-0 في ثمن النهائي، ثم تخطى الجزائري سامي خيروف بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي انتصر على الملجاشي أنتوني رازافيناريفو بنتيجة 4-2.

تنس طاولة هنا جودة بطولة إفريقيا لتنس الطاولة
نرشح لكم
مباشر كرة سلة BAL - الأهلي (12) (8) سلاك.. بداية اللقاء كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها مباشر كرة يد - الزمالك (25) - (10) جي إس كيه.. الشوط الثاني في السوبر الإفريقي كرة سلة - تحديد مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي والجزيرة كرة سلة – للقاء الأهلي في النهائي.. سيدات الجزيرة تنتصرن على سبورتنج في الدوري كرة يد - استعدادا للسوبر الإفريقي.. الزمالك يعلن انضمام مجدي و"حماصة" كرة سلة - BAL.. الأهلي يخسر من بترو دي لواندا بسيناريو قاتل في الثانية الأخيرة كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك وسبورتنج.. تعرف على جدول ومواعيد مباريات كأس الكوؤس الإفريقية
أخر الأخبار
رئيس اللجنة القانونية لـ الترجي: نحاول تخفيف عقوبة منع الجمهور قبل مباراة الأهلي دقيقة | الكرة الإفريقية
نهاية مأساة.. تشيلسي يضمن البقاء بالفوز الأول منذ مارس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورة ترقي المحترفين - فوز اتحاد الشرطة والنجوم في الجولة الثانية 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة BAL - الأهلي (12) (8) سلاك.. بداية اللقاء 16 دقيقة | كرة سلة
تنس طاولة – هنا جودة وعمر عصر يواصلان السيطرة على لقب إفريقيا 24 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) برينتفورد.. جوووووووووول صلاح والأول 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لم يسجل هالاند.. مانشستر سيتي يفوز على ليدز ويواصل سلسلة الانتصارات 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها 44 دقيقة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة