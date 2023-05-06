كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها

أعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لنهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد.

ومن المقرر إقامة المباراة في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتحدد 50 جنيها سعرا للتذكرة، وسيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم السبت، بالتنسيق مع شركة "تذكرتي".

وسيلتقي الأهلي مع الفريق الفائز من مباراة الزمالك وجي اس كيه الكونغولي، والتي ستقام اليوم السبت.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار الترجي التونسي عن عدم المشاركة.

ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.