انتهت كرة يد - الزمالك (46) - (25) جي إس كيه.. إلى قمة نهائي السوبر الإفريقي

السبت، 06 مايو 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد جي إس كيه الكونغولي في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

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ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

جدول المباريات كالتالي:

نصف النهائي: 6 مايو

الزمالك × جي إس كيه الكونغولي

النهائي: 7 مايو

الفائز من نصف النهائي 1 × الأهلي

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.

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نهاية المباراة: الزمالك 46-25 جي إس كيه

45-25

44-24

43-24 للزمالك

43-21.. فارق 22 هدفا

38-21.. الدقائق الـ 10 الأخيرة

37-17

36-17

36-16

35-15

34-15

34-14

33-14 بعد 10 دقائق من الشوط الثاني

31-14

31-13.. الزمالك يواصل تعميق تفوقه

26-12

26-11

25-11 للزمالك في بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك 25-10 جي إس كيه

25-10 للزمالك

24-10 للزمالك

24-9 للزمالك

23-9 للزمالك

23-8 للزمالك

22-8 للزمالك.. جي إس كيه يقلص

22-7 للزمالك.. فارق 15 هدفا من جديد

21-7.. جي إس كيه يقلص

21-6.. فارق 15 هدفا

20-6.. الزمالك يواصل رفع الفارق (14)

19-6 للزمالك.. الفارق يرتفع إلى 13

18-6 للزمالك.. فارق 12 هدفا هو الأكبر الآن

17-6 للزمالك

16-6.. الزمالك يسترد فارق الـ 10 أهداف

15-6.. جي إس كيه يسجل مرتين على التوالي لأول مرة

15-5.. جي إس كيه يقلص مجددا

15-4 للزمالك

14-4.. فارق 10 أهداف بعد مرور نصف الشوط الأول

14-3.. فارق 11 هدفا هو الأكبر حتى الآن

13-3 للزمالك

12-3.. فارق 9 أهداف

12-2.. جي إس كيه يقلص مجددا

12-1 للأبيض

11-1 للزمالك

10-1 للزمالك

9-1.. جي إس كيه يسجل الهدف الأول

9-0 للزمالك

8-0 للزمالك

7-0 للزمالك ووقت مستقطع للفريق الكونغولي

6-0 للزمالك

5-0 للزمالك

4-0 للأبيض

3-0 للزمالك

2-0 للزمالك

1-0 للزمالك

بداية المباراة

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