بيولي: سنقيم حالة لياو غدا من أجل لقاء إنتر.. وبن ناصر قوي ومتكامل

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أنه ينتظر الفحوصات غدا الأحد لمعرفة موقف رافائيل لياو من المشاركة في الدربي ضد إنتر بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج لياو بعد 10 دقائق من بداية مواجهة لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال بيولي عن رافائيل لياو: "إذا تعافي وأصبح أفضل سيلعب ضد إنتر، إذا لم يحدث ذلك سيكون علينا تقديم أداء كبير بدون لاعب مثله".

وأوضح "رأيته ويبدو مرتاحا لكنه يشعر بمشكلة عضلية وسنقيم حالته غدا، وبحسب ما أخبرني لا اعتقد أن الإصابة قوية".

وأردف "لياو أخبرني أنه توقف في وقتها، سنرى ماذا سيحدث غدا لكنه كان مطمئنا".

وأشاد بيولي ببن ناصر قائلا: "لاعب قوي ومتكامل، لكنه يحتاج لأن يكون لائقا بنسبة 100% حتى يقدم أفضل ما لديه، مع وجود ثلاثي في الوسط نكون أقوى ونظل فريقا غير متوقعا، مع تونالي نكون قادرين على الزيادة، هذه البراعة مهمة للمدرب".

وأكمل "نحن جاهزين بدنيا لأننا أرحنا الكثير من اللاعبين في منتصف الأسبوع على عكس لاتسيو الذين شعروا بالإرهاق، لدينا أيام قليلة للتعافي واللعب ليلا وسنكون جاهزين للقاء إنتر".

وأتم عن لون شعر ثيو ضد إنتر في دوري الأبطال قائلا: "سنعرف يوم الأربعاء صباحا، للأمانة أنا قلق قليلا، مررنا بموسم صعب خاصة لمن لعب في كأس العالم، عليه أن يكون مهووسا لأن يصبح الأفضل في العالم لأنه يفعل ذلك الآن".

ورفع ميلان رصيده لـ 61 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت قبل لقاء إنتر وروما الذي سيبدأ بعد قليل.