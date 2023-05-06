الأجمل في الموسم؟ هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي

شهدت مباراة الظفرة والجزيرة تسجيل هدفا رائعا في الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتعادل الظفرة مع الجزيرة بهدف لكل فريق في الجولة 25 من الدوري الإماراتي.

وسجل سلطان علي الغافري لاعب الظفرة هدفا من قبل منتصف الملعب.

واستلم الغافري الكرة قبل خط المنتصف واستغل تقدم الحارس عن مرماه وسدد كرة متقنة ذهبت إلى الشباك مباشرة.

وسكنت الكرة شباك علي خصيف حارس الجزيرة في واحدة من أجل لقطات الموسم.

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