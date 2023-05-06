ثيو يكرر هدفه التاريخي.. ميلان ينقض على المركز الرابع مؤقتا بثنائية ضد لاتسيو

السبت، 06 مايو 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

انقض ميلان مؤقتا على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 34 على ملعب سان سيرو.

سجل ثنائية ميلان: إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز.

ورفع ميلان رصيده لـ 61 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت قبل لقاء إنتر وروما الذي سيبدأ بعد قليل.

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فيما تكبد لاتسيو خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري وظل ثانيا برصيد 64 نقطة.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتفوق ميلان على لاتسيو في سان سيرو، ولا يسجل النسور على الروسونيري في آخر 3 مواجهات.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بثلاثي هجومي مكون من أوليفييه جيرو وجونيور ميسياس ورافائيل لياو.

فيما بدأ الضيوف بثلاثية تشيرو إيموبيلي وماتيا زاكاني وفيليبي أندرسون.

وصف المباراة

بعد 10 دقائق فقط من انطلاق اللقاء طلب البرتغالي رافائيل لياو الخروج بسبب الإصابة وعوضه أليكسيس ساليميكيرس.

وبعد 7 دقائق من التغيير جاء الهدف الأول في اللقاء ضغط قوي من إسماعيل بن ناصر على لاعب وسط لاتسيو لتصل الكرة إلى جيرو الذي مهد الكرة للجزائري فسدد كرة سكنت الشباك من داخل المنطقة.

هدف هو الأول لبن ناصر في الدوري الإيطالي على سان سيرو منذ 2020 عندما سجل ضد بولونيا.

وفي الدقيقة 28 من عمر اللقاء مرر مايك ماينيان الكرة لثيو هيرنانديز على حدود المنطقة، ومن ثم انطلق الظهير الفرنسي من منطقة جزاءه صوب منطقة النسور وأطلق قذيفة قوية سكنت شباك لاتسيو معلنة الهدف الثاني.

هدف جاء مشابها للذي سجله الفرنسي الموسم الماضي في الدوري الإيطالي وحصد جائزة أفضل هدف في المسابقة.

في الشوط الثاني أجرى بيولي تغييرين في تشكيل ميلان مع البداية بإشراك ماليك شاو وبيير كالولو بدلا من سيمون كيير ودافيدي كالابريا.

وكاد شاو أن يسجل هدف ميلان الثالث برأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 65.

وبعد 4 دقائق عوض أنتي ريبيتش في هجوم ميلان الفرنسي جيرو.

ثم شارك فودي بالو توريه في الدقيقة 80 بدلا من ثيو هيرنانديز.

وسجل ريبيتش هدفا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء ألغي بداعي التسلل.

ومرت تسديدة لوكا بيليجريني بجوار القائم الأيسر لميلان في الدقيقة 87 كادت أن تقلص الفارق.

فرصة هي الأخطر للنسور حيث لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة طيلة أحداث اللقاء.

لتنتهي المباراة بانتصار ميلان الأول بعد تعادلين في الدوري الإيطالي والانقضاض مؤقتا على المركز الرابع.

ميلان الدوري الإيطالي لاتسيو
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